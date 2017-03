Informatieavond over bijen en bijenhouden

HOENDERLOO - Medio maart begint bij Imkersvereniging Hoenderloo e.o. een beginnerscursus bijenhouden. Voor degene waarvoor het houden van bijen of het volgen van een cursus een brug te ver is, maar het wel leuk vindt iets meer te weten te komen over de fascinerende wereld rond de bijen, organiseert Imkersvereniging Hoenderloo e.o. op woensdagavond 8 maart een informatieavond.

Er wordt verteld en getoond hoe een bijenvolk in elkaar zit, welke rol de bijen in de natuur spelen, hoe zo’n bijenvolk zich het jaar rond gedraagt en hoe een imker daar dan mee omgaat. Er zijn een aantal ervaren imkers aanwezig die boeiende verhalen kunnen vertellen overal een antwoord op kunnen geven.

Deze avond is gratis toegankelijk en vindt plaats bij Imkerij Bij Daan aan de Delenseweg 2a in Hoenderloo. Inloop vanaf 19.30 uur en om 20.00 start een korte presentatie. Doelgroep: iedereen die het leuk vindt om iets te weten te komen over de bijenhouderij of onze imkersvereniging. Aanmelden is zeker niet noodzakelijk maar wordt wel op prijs gesteld. Dit kan via www.imkersvereniginghoenderloo.nl.