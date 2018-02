De Hessenhal start wervingsactie

HOOG-KEPPEL - Sinds 2016 worden de Hessenhal in Hoog-Keppel en het sportcafé volledig gerund door vrijwilligers en dus zijn aanvullende bijdragen om het complex te laten floreren altijd meer dan welkom. Om die reden is onlangs een sponsorcommissie opgericht voor het werven van sponsors en supporters voor de Hessenhal. Het feestelijke startschot voor deze wervingsactie wordt gegeven op vrijdag 2 maart om 16.00 uur in het sportcafé.

Voor een jaarlijkse donatie van 50 euro kunnen particulieren supporter worden van de Hessenhal. Voor bedrijven zijn er diverse sponsorpakketten samengesteld, vanaf een jaarlijkse bijdrage vanaf 150 euro. Zowel de supporters als sponsoren krijgen een vermelding in de hal en zijn onder andere te gast tijdens een jaarlijkse feestelijke bijeenkomst.

Voor het werven van de sponsors en supporters is onlangs een sponsorcommissie opgericht, bestaande uit betrokken inwoners en leden van diverse sportverenigingen. Deze leden zijn (v.l.n.r. op de foto) Nicky Greven, Philip Appels, Melanie Bremer en Nefèr Koenders. Particulieren of bedrijven die interesse hebben, kunnen via e-mail sponsorvande@hessenhal.nl contact opnemen met de sponsorcommissie. Binnen 24 uur wordt vervolgens contact opgenomen.

www.hessenhal.nl