Raad van State akkoord met Dorpsschool

ROZENDAAL - De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de beroepen afgewezen, die waren gericht tegen de nieuwbouw van de Dorpsschool op de locatie Bremheuvel in Rozendaal. Dit is volgens het college van Burgemeester en Wethouders geen verrassing, omdat de voorzieningenrechter de gemeente in april vorig jaar al in het gelijk stelde. Daarom is ook al snel na die uitspraak begonnen met de bouw. Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal laat weten verheugd te zijn dat er na jarenlange discussie een uitspraak is gedaan.

Op één ondergeschikt punt vernietigt de Raad van State het plan. De bevoegdheid om het plan in de toekomst desgewenst te kunnen wijzigen ten behoeve van andere maatschappelijke voorzieningen dan een school met bijbehorende gymvoorzieningen, peuterspeelzaal en kinderopvang vond de bestuursrechter te ruim. De gemeente zal de vernietiging van dit onderdeel binnen vier weken publiceren. Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de kapvergunning zijn door de uitspraak onherroepelijk geworden. De gemeente gaat ervan uit dat de kinderen dit najaar de nieuwe school kunnen betrekken.