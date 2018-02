Gemeente Rheden zet streep door eekhoornbruggen

VELP - Vorige week liet de gemeente Rheden weten dat ze drie touwbruggen voor eekhoorns aan de Arnhemsestraatweg in Velp wil aanleggen. Eekhoorns kunnen zo veilig de weg oversteken. Dit plan leidde tot nogal wat reacties in de samenleving.

Veel mensen vinden het zonde van het geld, vooral omdat algemeen bekend is dat eekhoorns op andere plekken in het land de bruggen niet of nauwelijks gebruiken.

Hoewel de bruggen op sommige plekken wel werken, heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden Vorige week dinsdagmorgen alsnog besloten van het plan af te zien.

Wethouder Ronald Haverkamp: "Wij hebben ons vooral laten leiden door ervaringen in Roermond, Rucphen en Amsterdam. Daar zijn de bruggen een succes. De keuze om in Rheden toch van de bruggen af te zien, is een optelsom van factoren. Het is niet zeker dat eekhoorns onze bruggen gaan gebruiken en daardoor zetten mensen een vraagteken bij het plan. Als de kritiek uit de samenleving zo sterk is, moeten wij als bestuur zo dapper zijn om er een streep door te zetten. Wij willen dichtbij mensen staan. Daar hoort wat ons betreft het terugdraaien van zo'n besluit bij. Liever ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald."

Wel gaat de gemeente extra goed in de gaten houden wat de gevolgen van de reconstructie voor flora en fauna zijn. Als daarvoor aanleiding is, bekijkt de gemeente opnieuw of er voorzieningen nodig zijn. Naast de touwbruggen staan ook drie amfibietunnels op de planning. Die gaan wel door.

De tunnels zijn bedoeld voor padden, kikkers en andere amfibieën. Ze zijn onderdeel van een grote infrastructurele reconstructie. Grootste wijziging is de aanleg van een rotonde bij de kruising Arnhemsestraatweg, Daalhuizerweg en Nordlaan in Velp.