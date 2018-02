DOESBURG – Op de N338 bij Doesburg zijn donderdagochtend drie personenauto’s van de weg geraakt, vermoedelijk was de gladheid de oorzaak.



De hulpdiensten kregen rond 08:00 uur een melding. Zowel de brandweer als de ambulance en politie reed met spoed naar het ongeval. Één persoon is uiteindelijk in de ambulance gecontroleerd, maar niemand is gewond geraakt.

De N338 was in de richting van Giesbeek een tijd afgesloten voor bergingswerkzaamheden.

Foto: Martin Heitink / Persbureau Heitink