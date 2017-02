De Grote Clubactie van ‘t Pluumpje

EERBEEK - Ook dit seizoen hebben de jeugdleden van badmintonclub ‘t Pluumpje weer meegedaan met de Grote Clubactie. Afgelopen november mochten de jeugdleden met de lotenboekjes langs de deur. Mede door de andere (loten)acties, zoals Jantje Beton en de Kinderpostzegels, was de belangstelling voor de Grote Clubactie dit jaar niet groot. Er zijn minder loten verkocht dan voorgaande jaren, maar enkele jeugdleden hebben goed hun best gedaan met de lotenverkoop. Deze verkoopsters werden afgelopen dinsdag beloond voor hun inzet. Voor elk verkocht lot ontvingen ze 25 cent. Marije Aronds had de meeste loten verkocht en kreeg als extra beloning nog een cadeaubon van 30 euro.