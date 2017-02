Nieuw koor in Doesburg

DOESBURG - Doesburg is een nieuw koor rijker. De naam is even krachtig als simpel: het Koor Doesburg. Het repertoire bestaat uit pop-, jazz- en gospelmuziek en er wordt meerstemmig gezongen. Het koor Doesburg is in augustus 2016 opgericht door Yvonne Hoogstede en Monique van Workum, twee inwoners van de Doesburgse binnenstad die graag bij een koor wilden, maar niet konden vinden wat ze zochten.

Zwaan Stam, onder andere bekend van de Christmas singalong in de Gasthuiskerk, heeft de muzikale leiding van het koor. Zwaan is pianodocente en pianiste en zij begeleidt zangers en instrumentalisten.

Het Koor Doesburg telt inmiddels dertig enthousiaste leden, maar wil nog graag doorgroeien. Iedereen die plezier heeft in samen zingen, kan zich aansluiten, jong en oud, man en vrouw. Zangervaring of noten kunnen lezen is helemaal niet nodig. Het Koor Doesburg is nu met name op zoek naar mannen.

Het koor repeteert eens per twee weken op de dinsdagavond van 20.15 tot 22.00 uur in basisschool De Horizon Stad op de Meipoortwal 1 in Doesburg. Belangstellenden zijn van harte welkom op de repetitieavond. Meer informatie is te vinden op www.hetkoordoesburg.com.