Winterfair in Martinuskerk in Giesbeek

GIESBEEK - In de Giesbeekse Martinuskerk wordt op zondag 7 januari van 10.30 tot 17.00 uur voor de vijfde keer een Winterfair gehouden. Er zijn uiteenlopende activiteiten en bezoekers kunnen zich verbazen over de verscheidenheid in het aanbod. Bij redelijk weer is de Giese Toren te beklimmen.

Op de kramen worden diverse streekproducten aangeboden, waar ook lekker van geproefd kan worden. Ook zijn er stands met curiosa, brocante, ansichtkaarten, boeken en rariteiten. In de hobbyhoek is schilderkunst, glaskunst, viltkunst, glas in lood en beelden te zien en te koop.

Will Schropp van het Beeldenatelier in Duiven laat zien hoe sieraden worden gemaakt in leder, zilver en aluminium. Ook is het samenstellen van energiesieraden en het werken met hout te bewonderen. De traditionele kerststal is deze dag te bewonderen en de maker van de schapen en andere beelden legt uit hoe hij van klei een beeld kan maken.

Een herder neemt schapen en pony's mee. Er zijn allerlei lekkernijen verkrijgbaar en er is vermaak door het jeugdorkest van Fanfare Gregorius, accordeonisten, leerlingen van Musiater uit Zevenaar, dansers van Dans Je Fit, het Smartlappenkoor uit Doesburg en een saxofonist die voor KiKa speelt.

