Voetbal en receptie bij SC Doesburg

DOESBURG - Op zaterdag 6 januari vindt vanaf 14.00 uur op het sportcomplex aan de Oranjesingel de nieuwjaarsreceptie van SC Doesburg plaats. Leden, spelers, supporters, begeleiding, sponsoren en belangstellenden zijn om het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Voorzitter Christiaan Bruins: "Het seizoen 2017 - 2018 zit vol ambitie. Ons eerste elftal gaat als een speer, maar ook de andere jeugd- en seniorenelftallen zetten goede prestaties neer. Dit willen we in het nieuwe jaar voortzetten. Saamhorigheid, sportiviteit en spelplezier is waar we in 2018 wederom voor gaan."

Vanaf 12.00 uur vindt een snerttoernooi plaats voor alle seniorenteams. Om 15.00 uur houdt voorzitter Bruins namens het bestuur van SC Doesburg een korte nieuwjaarstoespraak. Ook wordt de opbrengst van de Grote Club Actie tijdens de receptie bekend gemaakt en zullen de topverkopers hun verdiende prijzen in ontvangst nemen.