Nieuwjaarsreceptie en kennismaking burgemeester Carol van Eert

DE STEEG - Op donderdag 11 januari vindt de nieuwjaarsreceptie van het college van burgemeester en wethouders van Rheden plaats. Om 19.30 uur staan de koffie en thee klaar in het gemeentehuis in De Steeg.

Om 20.00 uur blikt locoburgemeester Nicole Olland in haar toespraak terug op het voorbije jaar. Aansluitend kijkt burgemeester Carol van Eert vooruit naar het jaar 2018.

Het college van burgemeester en wethouders wil graag rond 20.45 uur met de aanwezigen proosten op het nieuwe jaar. Hierna is er gelegenheid om kennis te maken met de heer Carol van Eert. De middag voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie vindt de installatie plaats van de heer Van Eert als burgemeester van Rheden.

Inwoners, ondernemers, verenigingen die aanwezig willen zijn op de nieuwjaarsreceptie, kunnen zich tot 5 januari aanmelden via nieuwjaarsreceptie2018@rheden.nl. Aanmelden is nodig in verband met de beperkte ruimte in de raadzaal en de brandveiligheidseisen.