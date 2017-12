Nieuwjaarstoost in Loenen met boswachters

LOENEN - Boswachters van Natuurmonumenten ontvangen zaterdag 7 januari bezoekers voor een toost op een mooi, nieuw natuurjaar. De bijeenkomst is van 11.00 tot 15.00 uur op boerenerf de Groote Modderkolk in Loenen.

De boswachters hebben in de stal gratis warme chocolademelk voor hun gasten. Kinderen kunnen kalfjes knuffelen en er is vuurtje om popcorn te maken. Natuurmonumenten verkoopt ter plekke afworpstangen van edelherten (contant af te rekenen) en er is een prijsvraag waarbij de prijs een afworpstang van een edelhert is.

De warme chocolademelk is prima te combineren met een winterse wandeling door het natuurgebied. Op de Loenense Enk zijn prachtige wandelroutes uitgezet: de Vrijenbergroute van 4,3 kilometer naar de hoogste waterval van Nederland of de wandelroute Loenense Enk van 3,9 kilometer.