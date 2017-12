Nieuwjaarsreceptie en huldigen jubilarissen VV Loenermark

LOENEN - Op zondag 7 januari vindt de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging, v.v. Loenermark plaats in de kantine van het clubgebouw in het Lonapark. Het wordt een bijzonder jaar voor Loenermark, want de club bestaat in 2018 liefst 90 jaar!

Het bestuur nodigt alle leden, donateurs, sponsors en supporters uit voor de bijeenkomst. Kortom, iedereen die Loenermark een warmhart toedraagt, is vanaf 15.00 uur van harte welkom om gezamenlijk een toast uit te brengen op het jubileum jaar. Ook vindt op deze middag de huldiging plaats van de 25, 40, 50 en 60-jarige jubilarissen. Voorafgaand aan de receptie vindt om 13.30 uur de wedstrijd plaats tussen Loenermark 1 en Loenermark G. Een primeur bij v.v. Loenermark.