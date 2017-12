Nieuwjaars-feestconcert Isseltaler Musikanten in De Meent

ANGERLO - In januari gaan de Isseltaler Musikanten op twee plaatsen in de regio hun traditionele Nieuwjaarsconcerten met Egerländerblaasmuziek geven. Samen met hun vorig jaar aangetreden nieuwe dirigent Cyrille van Poucke staan de muzikanten borg voor een stemmig Nieuwjaarsfeest.

Het eerste nieuwjaarsfeestconcert wordt gegeven in Angerlo; daar concerteren de muzikanten op zondag 7 januari 2018 om 11.30 uur in Dorpshuis de Meent, Prinses Margrietlaan 3a. De zaal gaat open om 10.30 uur.

De toegangskaarten à € 8,00 voor dit concert zijn (voor aanvang) aan de zaal verkrijgbaar maar kunnen ook gereserveerd worden via: 026-3820245/ info@isseltalermusikanten.nl of via de agenda op de website. Ook zijn kaarten via de e-Ticketshop van het orkest te bestellen, zodat de bezoekers de kaarten direct thuis veilig kunnen betalen en kunnen printen. De zaal is een uur voor het optreden geopend.