Muziektent door brand verwoest

ELLECOM – De muziektent in Ellecom is zaterdagavond door een felle brand verwoest. De brand in het bouwwerk aan de Binnenweg trok veel bekijks.

Rond 17.20 uur kwam bij de hulpdiensten de melding binnen. De Dierense brandweer was snel ter plaatse. Omdat de brand erg fel was en vliegvuur ontstond, maakte de brandweer sein middelbrand, waardoor brandweer Rheden ook ter plaatse kwam. Na enige tijd blussen had de brandweer het vuur onder controle. Of de brand door vuurwerk is ontstaan is onbekend. De muziektent is door de brand volledig verwoest. Op Facebook neldt de politie dat ze een vermoeden van brandstichting of vandalisme heeft en roept getuigen op zich te melden. - foto: Roland Heitink