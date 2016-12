RHEDEN - Aan het einde van het jaar is van Wissing Optiek wederom een sponsorcontract overeengekomen met Rheko. Het bedrijf sponsort het team F2, de jonkies van Rheko! Van Wissing Optiek in Velp is een onafhankelijke opticien die kwaliteit levert. Zij sponsoren Rheko al vanaf 2002 en daar is de Rhedense korfbalclub heel blij mee.