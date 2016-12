Vrijwillige brandweer van Brada wint Brummense popquiz

BRUMMEN – Het team Vrijwillige Brandweer van Breda heeft opnieuw de Brummense Popquiz gewonnen. De mannen mochten na drie uur sportieve strijd de Hans Broer Award in ontvangst nemen. De winnaars werden op de voet gevolgd door team Black Rose en De Nosteraars.

De zesde editie van de Brummense popquiz vond plaats in een volle zaal en café van uitspanning De Vroolijke Frans in Brummen. Naast de twaalf deelnemende teams was de zaal gevuld met muziekliefhebbers en supporters. Velen hebben hun medewerking verleend aan de quiz. Zo werden de vragen opgeluisterd door een songvertaling door de Brummense dorpsdichter Laurens Hoevenaren en popquizvragen via video-opnames van bakker Christo ten Veen, dominee John Breukelaar, Nico Aaldering en zanger Thomas Berge.

De avond werd ook dit jaar weer vakkundig en soepel aan elkaar gepraat door popquizmaster Patrick Maijer en de vaste huisband van de popquiz Move Your Mind zorgde voor de juiste stemming. Ook dit jaar kon het publiek weer zelf meedoen, onder andere via een speciale publieksquiz.