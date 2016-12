Middelste Molen kan starten met nieuw bezoekerscentrum

LOENEN – De kogel is door de kerk. Vorige week kreeg het bestuur van Papierfabriek- en Museum De Middelste Molen in Loenen te horen dat er in januari begonnen kan worden met de bouw van een nieuw bezoekerscentrum.

Het plan van de nieuwbouw bij de oude papiermolen suddert al lange tijd. Al vele jaren maakt het bestuur plannen voor een nieuw bezoekerscentrum. Maar er kwamen telkens ‘veel hobbels op hun pad’. Wijziging van het bestemmingsplan, aanpassing van ontwerpen, financiering en nog meer uitdagingen deden zich voor. Het voormalige woonhuis van de papiermaker gaat nu ook deel uitmaken van het nieuwe centrum. Hier komt een interne verbouwing.

Op een kerstbijeenkomst in Loenen mochten vrijwilligers van de Middelste Molen vertellen over het museum. Zij mochten collecteren voor het nieuwe bezoekerscentrum. Aan de bezoekers kon worden mede gedeeld dat eindelijk vergunning is verleend. De benodigde gelden zijn nog niet helemaal rond. Er werd 240 euro opgehaald.