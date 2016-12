Samen afsteken en samen opruimen

GEM. RHEDEN - Ook dit jaar houdt de gemeente Rheden de actie: Samen afsteken… Samen opruimen. Naast een schone en veilige buurt levert deze actie nog wat extra’s op, namelijk een waardebon voor iets lekkers bij de bakker. De opruimactie vindt plaats op woensdag 4 januari 2017.

Een volle vuilniszak met vuurwerkafval is die dag goed voor een waardebon die ingewisseld kan worden voor iets lekkers bij de plaatselijke bakker. En dit jaar kunnen ook de kerstbomen worden ingeleverd. Elke ingeleverde kerstboom is € 0,50,- waard. In de week van 9 t/m 13 januari (week 2) kan de kerstboom bij de container worden gezet. Inwoners die gebruikmaken van een wijkcontainer kunnen de kerstboom naast de wijkcontainer zetten.

Meer informatie over de actie is te vinden op www.rheden.nl/jaarwisseling. De actie Samen afsteken… Samen opruimen, was vorig jaar een succes. Er zijn toen maar liefst 400 zakken met vuurwerkafval ingeleverd.