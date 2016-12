Roofvogels en tuin De Havikshof in film

KLARENBEEK – Afgelopen herfst heeft August TV gefilmd op de Roofvogeltuin De Havikshof aan de Oudhuizerstraat in Klarenbeek. Resultaat is een prachtige film in herfsttooi, die te zien is via internet. Hiermee komt De Havikshof in het rijtje van de Hessenhof, de Boschhoeve en Piet Oudolf terecht, de wereld beroemde landschap en tuinarchitect.

De film werd mogelijk gemaakt door Sneeboer en zoon, roestvrijstalen tuingereedschap. Wie de film wil bewonderen dan kan dat via www.augusttv.nl. Uiteraard zijn Tjipke en Annie Zuidema supertrots, dat zij zijn benaderd om mee te mogen werken aan een item dat wereldwijd vertoont zal worden.